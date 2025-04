Sumy Schlein ennesima barbarie russa Europa ottenga tregua per negoziare pace giusta

Sumy oltre 30 morti in un giorno di festa: donne, uomini, bambini assassinati da Putin mentre celebravano la domenica delle palme. L’ennesima barbarie russa contro la popolazione civile ucraina, che deve essere sostenuta fino al raggiungimento di una pace giusta che garantisca la sicurezza di questo Paese e del suo popolo. Questa dev’essere la priorità dell’Europa, sostenere l’Ucraina ed ottenere una tregua per negoziare una pace giusta, che non può essere la resa verso un aggressore che anche oggi mostra tutta sua ferocia. La comunità del partito democratico è e sarà al fianco del popolo ucraino”. Lo dichiara la segretaria del Pd Elly Schlein. L'articolo Sumy, Schlein: ennesima barbarie russa, Europa ottenga tregua per negoziare pace giusta proviene da Ildenaro. Leggi su Ildenaro.it Roma, 13 apr. (askanews) – “Aoltre 30 morti in un giorno di festa: donne, uomini, bambini assassinati da Putin mentre celebravano la domenica delle palme. L’contro la popolazione civile ucraina, che deve essere sostenuta fino al raggiungimento di unache garantisca la sicurezza di questo Paese e del suo popolo. Questa dev’essere la priorità dell’, sostenere l’Ucraina ed ottenere unaperuna, che non può essere la resa verso un aggressore che anche oggi mostra tutta sua ferocia. La comunità del partito democratico è e sarà al fianco del popolo ucraino”. Lo dichiara la segretaria del Pd Elly. L'articoloperproviene da Ildenaro.

Ne parlano su altre fonti Sumy, Schlein: ennesima barbarie russa, Europa ottenga tregua per negoziare pace giusta. Strage a Sumy nella Domenica delle Palme, oltre 30 morti. Usa: 'Superati i limiti della decenza'. La Russia attacca Sumy nella Domenica delle Palme: 34 morti, «tornavano dalla Messa». Usa: superati limiti del. Strage a Sumy: attacco russo uccide 31 civili, tra cui due bambini. Ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Strage a Sumy oltre 30 morti durante la domenica delle palme.

