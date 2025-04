Neonato morto nella culla la terribile scoperta Era ancora vivo…

Era una mattina gelida del 2 gennaio quando una parrocchia si è svegliata con una notizia che nessuno avrebbe mai voluto sentire: undi appena un mese, trovatotermica della chiesa. Il suo nome era Angelo, ma il destino di questo piccolo bambino, che non ha mai avuto la possibilità di vivere la sua vita, è stato segnato da una tragica sequenza di eventi.Unabbandonato, mavivoLe indagini si sono subito concentrate su una domanda fondamentale: Angelo era vivo quando è stato abbandonato? E la risposta è arrivata, con una conferma che ha sconvolto tutti: il piccolo era vivo al momento dell’abbandono. A rivelarlo è stata la perizia, commissionata dalla Procura, che ha analizzato ogni dettaglio con meticolosità. Un piccolo dettaglio, forse insignificante per qualcuno, ha dato la chiave di lettura della tragedia: il liquido trovato sul tappetino termico dellaera urina, e apparteneva ad Angelo.

