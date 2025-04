Oasport.it - Massimo Stano record europeo: “Non me l’aspettavo, 35 km agli Europei”. Fortunato: “Ho pensato di vincere”

si è scatenato sulla pista di Prato e ha firmato il nuovodei 10.000 metri, imponendosi in una prova dei Campionati Societari con il tempo di 37:33.03. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 ha abbassato di venti secondi il precedente primato siglato dallo spagnolo Francisco Javier Fernandez (37:53.09 nel 2008) e ha demolito il primato italiano di Ivano Brugnetti (37:58.6 nel 2005).Alle sue spalle si è piazzato un pimpante Francesco(37:34.90), secondo di sempre a livello continentale e quarto al mondo all-time proprio dietro al corregionale, dopo aver siglato ildel mondo dei 5.000 metri di marcia indoor un paio di mesi faAssoluti di Ancona. I nostri portacolori si sono esaltati in terra toscana, lanciando la volata verso glia squadre in programma il 18 maggio a Podebrady (Cechia).