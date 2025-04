Lutto nel giornalismo è morto Franco Abruzzo

Abruzzo ha lavorato nelle più importanti redazioni italiane e ha formato generazioni di praticanti Tgcom24.mediaset.it - Lutto nel giornalismo, è morto Franco Abruzzo Leggi su Tgcom24.mediaset.it Storico presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia,ha lavorato nelle più importanti redazioni italiane e ha formato generazioni di praticanti

Potrebbe interessarti anche:

Lutto nel mondo del giornalismo sportivo : è morto Elio Corno. Aveva 78 anni

Lutto nel mondo del giornalismo : addio a Bianca d'Antonio

Lutto nel giornalismo italiano - addio al noto volto Rai

Ne parlano su altre fonti Lutto nel giornalismo, è morto Franco Abruzzo. Morto Franco Abruzzo, giornalismo in lutto. Morto il giornalista Franco Abruzzo autore dei manuali per l'esame dei praticanti: giornalismo in lutto. È morto Franco Abruzzo. Lutto nel giornalismo: è morto Franco Abruzzo dal 1989 al 2007 presidente dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia. Lutto nel giornalismo, è morto Franco Abruzzo: ha formato generazioni di cronisti.

Segnala ilfattoquotidiano.it: Lutto nel giornalismo: addio Franco Abruzzo - È morto all’età 85 anni Franco Abruzzo, storico presidente dell’Ordine regionale della Lombardia che ha guidato per 18 anni, dal 1989 al 2007. Nato a Cosenza il 3 agosto 1939, Abruzzo aveva iniziato l ...

Come scrive msn.com: Lutto nel giornalismo, è morto Franco Abruzzo - È morto all'età di 85 anni Franco Abruzzo, storico presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia. Oltre ad aver lavorato per i più importanti quotidiani nazionali, Abruzzo ha formato generazi ...

Riporta virgilio.it: Morto il giornalista Franco Abruzzo autore dei manuali per l'esame dei praticanti: giornalismo in lutto - Franco Abruzzo è morto a 85 anni: giornalista di vasta carriera, presidente per anni dell'Ordine lombardo, scrisse manuali essenziali per i praticanti ...