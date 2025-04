Panorama.it - Formula 1: in Bahrain la Ferrari non vince e non convince. Ecco perché.

Al quarto Gran Premio del Mondiale di1 laresta ancora una volta fuori dal podio. Inperò qualche segnale di miglioramento delle Rosse si intravede, certo bisogna essere molto ottimisti per sperare di lottare per il titolo, ma almeno per Charles Leclerc e Lewis Hamilton sarà un po’ meno frustrante confrontarsi con avversari che sembravano lontanissimi e adesso sono quanto meno più vicini. L’illusione della prima fila di Charles Leclerc che nelle prove ufficiali aveva ottenuto il secondo tempo dietro a Piastri è durata poco per la scelta della squadra di Maranello di puntare su gomme con mescola media mentre gli altri team di testa hanno scelto le morbide. E in partenza Leclerc ha subito pagando dazio finendo per essere scavalcato sia da Russell che da Norris. Tra la quattordicesima e la diciottesima tornata le duesi sono trovate in testa perchè Mc Laren e Mercedes hanno ritardato il loro pit stop.