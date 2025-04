Lo preparano sul letto per l’intervento solo dopo 2 ore l’avvisano che c’è lo sciopero

sciopero del personale sanitario. Un episodio che ha coinvolto diverse persone presso l’ospedale di Urbino, punto di riferimento per tutta l’area.l’intervento annullato dopo due ore di attesaIl protagonista della vicenda, un cittadino di Fossombrone, si era regolarmente presentato all’alba, secondo quanto concordato in fase di prenotazione. Ricoverato in day hospital per un’operazione all’ernia inguinale, aveva già iniziato la fase preparatoria. dopo oltre due ore e mezza di attesa, la comunicazione: intervento annullato per sciopero.Nessun preavviso, solo un brusco stop«Cose dell’altro mondo», commenta l’uomo, che ha preferito rimanere anonimo. Thesocialpost.it - Lo preparano sul letto per l’intervento, solo dopo 2 ore l’avvisano che c’è lo sciopero Leggi su Thesocialpost.it Disagi e amarezza per un paziente dell’entroterra marchigiano, che lunedì scorso si è visto annullare all’ultimo momento un intervento chirurgico programmato, a causa di unodel personale sanitario. Un episodio che ha coinvolto diverse persone presso l’ospedale di Urbino, punto di riferimento per tutta l’area.annullatodue ore di attesaIl protagonista della vicenda, un cittadino di Fossombrone, si era regolarmente presentato all’alba, secondo quanto concordato in fase di prenotazione. Ricoverato in day hospital per un’operazione all’ernia inguinale, aveva già iniziato la fase preparatoria.oltre due ore e mezza di attesa, la comunicazione: intervento annullato per.Nessun preavviso,un brusco stop«Cose dell’altro mondo», commenta l’uomo, che ha preferito rimanere anonimo.

