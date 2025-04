Alessandra uccisa da un camion l’autista si presenta al funerale la reazione del padre è sconvolgente

L'abbraccio è arrivato alla fine, in un silenzio che parlava più di ogni parola. Il giovane autista, con gli occhi bassi e il passo incerto, si è avvicinato ai familiari di Alessandra Stefani. Per un attimo è rimasto immobile, quasi paralizzato dalla colpa e dalla paura di non essere accolto. Poi, quando il padre di lei ha teso le braccia, si è lasciato andare. Un gesto semplice, ma che racchiudeva tutto: perdono, umanità e un dolore che li accomunava.Era già andato alla camera ardente per chiedere scusa. Giuseppe, il padre di Alessandra, lo aveva consolato con parole che nessuno si sarebbe aspettato da chi aveva appena perso una figlia: «Non potevi fare diversamente. È stato un errore, e sbagliare è umano.» Quel sabato, al funerale, quelle stesse parole si sono trasformate in un abbraccio davanti alla bara.

