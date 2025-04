Nuoto coppia Bottazzo Angiolini vola ai Mondiali di Singapore nei 100 rana Pilato rinuncia Quadarella e Deplano in evidenza

Nuoto a Riccione di contenuti e spunti. Un day-1 che ha messo in palio non soltanto i titoli nazionali, ma anche i pass per i Mondiali 2025 di Nuoto a Singapore. Tutto ha preso il via dai 50 dorso uomini dove Christian Bacico ha abbattuto il muro dei 25? per la prima volta, stampando 24.83 a precedere Daniele Del Signore (25.21) e Lorenzo Glessi (25.39). Niente qualificazione, visto il tempo-limite di 24.5 previsto.Negli 800 stile libero donne tutto come da copione e affermazione in 8:24.85 con qualificazione nella competizione mondiale per Simona Quadarella. Alle sue spalle Emma Vittoria Giannelli (8:33.53) e Noemi Cesarano (8:33.72). Niente pass iridato per Marco De Tullio, impostosi nei 400 stile libero in 3:46.90 davanti a Davide Marchello (3:49. Oasport.it - Nuoto, coppia Bottazzo-Angiolini vola ai Mondiali di Singapore nei 100 rana, Pilato rinuncia. Quadarella e Deplano in evidenza Leggi su Oasport.it Prima giornata dei campionati italiani dia Riccione di contenuti e spunti. Un day-1 che ha messo in palio non soltanto i titoli nazionali, ma anche i pass per i2025 di. Tutto ha preso il via dai 50 dorso uomini dove Christian Bacico ha abbattuto il muro dei 25? per la prima volta, stampando 24.83 a precedere Daniele Del Signore (25.21) e Lorenzo Glessi (25.39). Niente qualificazione, visto il tempo-limite di 24.5 previsto.Negli 800 stile libero donne tutto come da copione e affermazione in 8:24.85 con qualificazione nella competizione mondiale per Simona. Alle sue spalle Emma Vittoria Giannelli (8:33.53) e Noemi Cesarano (8:33.72). Niente pass iridato per Marco De Tullio, impostosi nei 400 stile libero in 3:46.90 davanti a Davide Marchello (3:49.

