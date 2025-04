Thesocialpost.it - Derby Lazio-Roma, scontri tra ultrà e polizia: bombe carta e cariche

Una giornata grigia, con la pioggia che bagna le strade della capitale e rende ancora più cupo l’atteso. L’Olimpico si prepara a riempirsi di cori e coreografie, ma l’atmosfera non è quella di una festa. Nei vicoli e nelle piazze attorno allo stadio, la tensione cresce.Nel primo pomeriggio, Ponte Milvio si trasforma in un punto caldo. Tra i tavolini dei bar e il viavai di persone, alcune decine diiniziano a muoversi, quasi a cercare il pretesto per qualcosa che con lo sport ha poco a che fare. Lo striscione provocatorio, issato dai laziali con la scritta “Curva Sud made in Bangladesh”, non passa inosservato. Inisti raccolgono la sfida e, poco dopo le 16, i primi contatti si fanno inevitabili.Un gruppo di tifosi giallorossi prova a sfondare in direzione di via Flaminia, dove si sono radunati i supporter laziali e i loro alleati tedeschi del Lipsia.