La Russia macchia di sangue la Domenica delle Palme bombardando Sumy nel nord est dell’Ucraina

Russia in Ucraina; un bombardamento su Sumy, nel nord-est del Paese, ha ucciso almeno trentaquattro persone, tra cui due bambini. Il governo di Kiev ha fatto sapere che i missili nemici hanno colpito il centro della città proprio mentre molti degli abitanti erano impegnati nella celebrazione della Domenica delle Palme. La festa cristiana è molto sentita tra la popolazione ucraina, e per i credenti è tradizione recarsi in chiesa per assistere alla messa dedicata a questa importante giornata pre-pasquale.I missili russi hanno centrato un autobus pieno di passeggeri, ferendo centodiciassette persone in totale. Dal luogo dell’attentato arrivano immagini di corpi a terra, automobili e veicoli incendiati, mentre i servizi di emergenza trasportano i feriti gravi negli ospedali più vicini. Metropolitanmagazine.it - La Russia macchia di sangue la Domenica delle Palme bombardando Sumy, nel nord-est dell’Ucraina Leggi su Metropolitanmagazine.it Questa mattina c’è stato un nuovo attacco dellain Ucraina; un bombardamento su, nel-est del Paese, ha ucciso almeno trentaquattro persone, tra cui due bambini. Il governo di Kiev ha fatto sapere che i missili nemici hanno colpito il centro della città proprio mentre molti degli abitanti erano impegnati nella celebrazione della. La festa cristiana è molto sentita tra la popolazione ucraina, e per i credenti è tradizione recarsi in chiesa per assistere alla messa dedicata a questa importante giornata pre-pasquale.I missili russi hanno centrato un autobus pieno di passeggeri, ferendo centodiciassette persone in totale. Dal luogo dell’attentato arrivano immagini di corpi a terra, automobili e veicoli incendiati, mentre i servizi di emergenza trasportano i feriti gravi negli ospedali più vicini.

