Luna rosa in Bilancia la libertà di essere se stessi nelle relazioni

Life&People.it LaPienaindi oggi 13 aprile è governata da Venere, il pianeta dell’amore, dell’armonia e — soprattutto — delle. Chiamata anche, in onore della fioritura del muschio(pianta selvatica del Nord America) non è solo un evento astronomico: è un invito celeste, elegante ma deciso a guardare in faccia a ciò che nel tuo equilibrio relazionale non funziona più. È la primaPiena in, dopo circa due anni, non oscurata da eclissi: la sua luce è pura, nitida, capace di restituire verità. E non a caso accade mentre Venere torna diretta nei Pesci, il segno che parla di amore universale, ma anche di assenza di confini e necessità di discernimento. Nel cielo, l’equilibrio è tutto fuorché statico. Il Sole è in Ariete, insieme a Chirone e l’asteroide della guarigione ci ricorda che la prima ferita da curare è quella dell’identità.