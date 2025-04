Pallamano l’Italia femminile viene superata nuovamente dalla Romania Addio al sogno dei Mondiali

l’Italia femminile della Pallamano saluta definitivamente i suoi sogni di qualificazione ai Mondiali 2025.Le azzurre infatti nel return match della TeraPlast Arena di Bistri?a sono uscite sconfitte dal confronto con la Romania con il netto score di 31-17.Partita a ondate nel primo tempo: partenza alla pari, poi parziale interno e controparziale italiano. Ostase (6 gol alla fine per lei) e compagne forzano il ritmo, ma dalla Costa e il resto delle ragazze allenate da Alfredo Rodriguez reagiscono non perdendo troppo terreno.Si va al riposo sul 14-11, a quel punto però – in uscita dall’intervallo – le rumene accelerano. Le padrone di casa scappano sino al 20-11, con Gogirla protagonista. l’Italia non ne ha sostanzialmente più cedendo progressivamente sino al 31-17 definitivo. Oasport.it - Pallamano: l’Italia femminile viene superata nuovamente dalla Romania. Addio al sogno dei Mondiali Leggi su Oasport.it Dopo aver perso all’andata per 21-30 a Chieti,dellasaluta definitivamente i suoi sogni di qualificazione ai2025.Le azzurre infatti nel return match della TeraPlast Arena di Bistri?a sono uscite sconfitte dal confronto con lacon il netto score di 31-17.Partita a ondate nel primo tempo: partenza alla pari, poi parziale interno e controparziale italiano. Ostase (6 gol alla fine per lei) e compagne forzano il ritmo, maCosta e il resto delle ragazze allenate da Alfredo Rodriguez reagiscono non perdendo troppo terreno.Si va al riposo sul 14-11, a quel punto però – in uscita dall’intervallo – le rumene accelerano. Le padrone di casa scappano sino al 20-11, con Gogirla protagonista.non ne ha sostanzialmente più cedendo progressivamente sino al 31-17 definitivo.

