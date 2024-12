Olimpiadi Milano Cortina 2026 | negli Usa le tre sorelle Macuga inseguono la presenza olimpica

Leggi su Sportface.it

Ledipotrebbero vedere per la prima volta nella storia ladi tre, oltretutto in tre discipline diverse, come riporta l’Ansa. Si tratta delle, nate nel nuovo millennio e alla ricerca di buoni risultati nei prossimi mesi per potersi guadagnare il pass a cinque cerchi: la maggiore è Samantha, classe 2001 e saltatrice con gli sci; in mezzo c’è Lauren, classe 2002 e sciatrice alpina, specialista delle discipline veloci; il trio è completato da Alli, nata nel 2003 e che si è specializzata nello sci freestyle. A dire la verità ci sarebbe il potenziale anche per formare un incredibile quartetto, ma è ancora presto per narrare le gesta del fratello minore Daniel, che ha scelto lo snowboard per differenziarsi ulteriormente.Native di Park City, cittadina non lontana da Salt Lake City (sede delleinvernali del 2002 e uno dei principali poli sciistici degli Stati Uniti), fin da piccole si sono dedicate agli sport invernali date le numerose piste nelle vicinanze.