Milan-Roma finisce con un pareggio | Fonseca rischia l' esonero?

È terminato 1-1, posticipo della 18esima giornata di Serie A. A San Siro rossoneri in vantaggio al 16' con Tijjani Reijnders. Ildei giallorossi arriva al 23' con Paulo Dybala. Espulso nel primo tempo il tecnico delPaulo. Con questo risultato ilsi conferma all'ottavo posto con 27 punti, a 14 lunghezze dalle prime in classifica Atalanta e Napoli, mentre laè decima con 20 punti. Ilnon serve né ai rossoneri né ai giallorossi per avvicinare la testa della classifica. La partita è stata vibrante sin dai primi minuti, con Dybala che al 3' tenta la conclusione che viene agevolmente bloccata da Maignan. Tre minuti più tardi è Reijnders a tentare il tiro dalla distanza su appoggio di Theo Hernandez, ma Svilar fa suo il pallone in due tempi.