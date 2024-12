Manovra 2025 è legge tutte le novità | pensioni fisco famiglia e imprese

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –, famiglie e: dopo una gestazione di circa due mesi, la terzadel governo Meloni arriva al traguardo con il via libera definitivo al Senato. Un’approvazione corredata da polemiche per l’esame di fatto monocamerale del provvedimento modificato solo nel passaggio a Montecitorio. Lataglia le tasse ai oltre 14 milioni di lavoratori, rendendo strutturali il taglio del cuneo fiscale per i dipendenti con redditi fino a 40mila euro, una platea di 14,3 milioni di soggetti. Entra a regime anche la riduzione a tre aliquote dell’Irpef accorpando i primi due scaglioni. Interventi questi che pesano per circa 18 miliardi, rappresentando quasi 2/3 dell’intero provvedimento; Nelsono confermate e potenziate le misure sui congedi parentali. Introdotta anche una ‘Carta per i nuovi nati’ che riconosce 1.