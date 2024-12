Anteprima24.it - Limatola, pioggia di lettere per i nonni del ‘Calicantus Residence’

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiUn pieno di, di emozioni e di calore per i tanti ‘’ che hanno avuto il modo di leggere i messaggi che sono stati recapitati presso il Calicantus Residence dida ogni parte della nazione e non solo.Un evento che, come sempre, ha riempito il cuore degli anziani che hanno riscoperto di essere amati e di avere tantissimi nipotini sparsi qua e là, pronti a raccontare la propria storia e a dare calore a chi, invece, ha la voglia di sentire ancora certe sensazioni e provarle sulla propria pelle.Un anno pieno quello vissuto da Massimiliano Marotta e dagli ospiti della ‘sua’ casa: un anno fatto di tante iniziative che mirano a regalare un pizzico di normalità ad anziani che chiedono solo questo. Vivere facendo scorrere il tempo nel modo più semplice e coinvolgente.