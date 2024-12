Ilnapolista.it - La Juventus è in pareggite acuta, con la Fiorentina si fa segnare all’87’

Leggi su Ilnapolista.it

Lasembrava guarita dallastacca la spina e Sottil fa 2-2 per laLadi Motta prova a giocare in verticale e ne fa due alla. Ma ne subisce altrettanti. A 4 minuti dal novantesimo stacca la spina e subisce il 2-2. La Juve va avanti 1-0 all’Allianz Stadium, grazie a Thuram, il fratello piccolo di Marcus. Un punto che non cambia nulla in classifica. Juve sempre sesta esempre quinta, entrambe a 32 punti. Il Napoli ha nove punti di vantaggio sulle quinte in classifica. Si mette maluccio per la gestione Giuntoli-Thiago Motta.Leggi anche: Motta: «Le scelte di formazione sono tutte scelte tecniche»Trafinisce 2-2, altro pareggio per la Vecchia SignoraLa partita inizia con i cori razzisti a Vlahovic. Mariani, richiamato dall’attaccante della, dopo appena 5 minuti è costretto a sospendere la partita.