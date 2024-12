Sport.quotidiano.net - Il Siena deve riprendere la sua corsa. L’obiettivo è tornare in zona play-off

E’ sempre un periodo particolare, questo. Da una parte le squadre lavorano sul campo, per iniziare al meglio il nuovo anno e il girone di ritorno, dall’altra le dirigenze sono impegnate sul mercato per sistemare gli organici a disposizione e renderli il più possibile idonei alla battaglia finale, con i punti che settimana, dopo settimana, pesano sempre di più. Chi è in testa alla classifica ha da difendere il trono da chi insegue, in basso tra chi corre e chi rincorre la sfida è aperta. Il, dopo essere partito alla grande, sulla scia della sstagione, chiusasi con la vittoria del campionato senza sconfitte, si è un po’ perso lungo il cammino: fuori dalla grigliaoff, dovrà combattere per rientrarci e per cercare di scalare più posizioni possibile. Ammesso che questa sia la volontà della proprietà (soltanto qualche settimana fa il direttore generale Simone Farina ha affermato che "il secondo posto dovrà essere un’ossessione").