Il mai visto | il Parma segna un rigore… mentre l’arbitro va al VAR a rivederlo!!!

2024-12-28 23:01:00 Calcio italiano:Il calcio non smette mai di sorprenderci. La Serie A ce lo ha datoPer concludere l’anno, uno dei momenti più surreali del 2024. È successo a-Monza.Federico La Penna, che aveva già concesso un rigore contro il Monza, aveva annullato un gol ed espulso un giocatore (Pablo Marí), Ha concesso il secondo rigore agli ospiti al 75?, già sull’1-0, per una leggera presa di Birindelli su Camara.?Tanto lieve che, subito dopo, il VAR ha chiamatoper rivedere l’azione. In quel momento La Penna ha fischiato per indicare che si stava dirigendo al monitor.Tuttavia, Adrian Benedyczak ha interpretato male ille e ha tirato in porta. Per di più ha battuto Turati tra le risate diffuseil suo primo gol in questa Serie A. Ma non ha funzionato.