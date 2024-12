Ilfattoquotidiano.it - Il Giubileo va oltre i pellegrinaggi e la fede: speriamo che l’esempio della Siria ce lo ricordi

Il 2025 è per la chiesa cattolica un anno giubilare iniziato a Natale con le commemorazioninascita di Gesù e l’aperturaporta santa. Questo è un anno magico nella tradizione cristiana e giudaica. Il primoChiesa Cattolica fu proclamato da Papa Bonifacio VIII nel 1300. Da allora, i Giubilei ordinari si sono verificati ogni 25 anni, anche se ci sono stati Giubilei straordinari proclamati in occasioni speciali.Nella tradizione giudaica, il, o “Yovel” in ebraico, affonda le radici nella Torah, la Bibbia ebraica, specificamente nel Libro del Levitico. Secondo la legge mosaica, ilsi verificava ogni cinquant’anni all’insegnaliberazione erestituzione. Che significa? Che gli schiavi venivano liberati, i debiti cancellati e le terre restituite ai loro proprietari originali: le terre che erano state vendute o perse ritornavano ai proprietari originali.