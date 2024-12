Ilnapolista.it - Il City torna alla vittoria, 0-2 a Leicester. Il Guardian: Guardiola ha riavviato la sua macchina vincente

Il Manchesterto. 2-0 in casa delguidato da van Nistelrooij. Di Savinho e Haaland i gol. Per il Telegraph, ilè ancora in corsa per un posto in Champions, “il campionato è ormai fuori dloro portata“.Pepha finalmentela suaScrive il Telegraph:“La crisi del Manchesternon avrebbe mai potuto travolgere Pepancora per molto tempo e questaè sembrato un ritorno a qualcosa di similenormalità, con Erling Haaland che poneva finesua serie di sfortuna personale (ha segnato il gol del 2-0, ndr)“.“«Restiamo in piedi», scandivano i tifosi del Manchester, che hanno spesso abbandonato l’umorismo macabro mentre la loro squadra otteneva la secondasu 14 partite. Anche se il titolo potrebbe essere fuori dloro portata, i posti fondamentali in Champions League restano nel mirino“.