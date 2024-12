Ilrestodelcarlino.it - Dalle tasse al sostegno sul caso Beko. Consiglio comunale a Grottammare

Il 2025 non porterà aumenti di spesa per i cittadinisi. Imposte e tariffe bloccate, questo prevede il documento che ilsi appresta a visionare nell’assise di domani pomeriggio alle ore 16.30. Le iniziative dei gruppi consiliari aprono l’ordine del giorno con i seguenti argomenti: Interrogazione su richieste per Via Manzoni (gruppo consiliare ’Fratelli d’Italia’); Mozione su misure di parcheggio non rispettate (gruppo consiliare ’Città Unica’); Mozione su mancato calcolo del contributo straordinario su una variante parziale al Prg in via Cilea (gruppo consiliare ’Città Unica’); Interrogazione su gara di appalto per gestione servizi Asp ’Contessa Maddalena Pelagallo’ (gruppo consiliare ’C’è’); Interrogazione su criticità pedonale in Via Ischia I, in prossimità dell’impianto di pattinaggio (gruppo consiliare ’C’è’).