Aumento delle bollette della luce dal 2025 aumenti del 18% per 34 milioni di clienti

Quifinanza.it - Aumento delle bollette della luce dal 2025, aumenti del 18% per 3,4 milioni di clienti

Leggi su Quifinanza.it

A partire dalledegli italiani potrebbero crescere anche del 18%. I più colpiti da questisaranno inoltre le persone con maggiori fragilità, come gli over 75, che sono ancora legati al servizio di maggior tutela. I prezzi saliranno per 3,4di persone, a causa di una serie di fattori.Principalmente questodei prezzi è dovuto alle tensioni internazionali. L’accordo di transito del gas russo attraverso l’Ucraina verso l’Europa centrale scade il 31 dicembre e non ci sono prospettive di rinnovo. Questo avrà un effetto inevitabile sui prezzi del metano in Europa, mentre l’autunno rigido ha svuotato le scorte di molti Paesi.in crescita nelpiù vulnerabili che hanno scelto di rimanere nel servizio di maggior tutela dell’energia elettrica e quindi di non passare al mercato libero potrebbero veder aumentare l’importopropriein maniera significativa a partire da gennaio