Anteprima ordine di gioco come guardare e pronostici sullo scontro tra Humphries e Wright

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-29 14:26:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione:Il campione in carica e testa di serie,, è avanzato senza intoppi nel torneo e ora affronta, due volte campione del mondo nel 2020 e nel 2022.Tuttavia, la preparazione alloè stata tutt’altro che cordiale, conche ha respinto le possibilità diall’inizio del torneo, portando ad accesi scambi verbali durante le conferenze stampa.La tensione finalmente raggiungerà il culmine poiché solo uno di questi campioni rimarrà in piedi dopo l’attesissimo incontro di stasera., noto“Snakebite”, aveva precedentemente dichiarato: “So che posso ancora competere con loro. Sai, quello che sto facendo in pratica, posso competere con questi ragazzi ed essere effettivamente migliore di loro.