Aiuto ai figli di Emanuela. Partita la raccolta fondi

Un conto corrente per raccogliereda destinare a Jacopo e Tommaso, i duediMassicci, la 45enne di Ripaberarda che lo scorso 19 dicembre venne letteralmente ammazzata di botte dal marito Massimo Malavolta. E’ quanto aperto, in queste ore, dal Comune di Castignano in sinergia con la Banca di Credito Cooperativo del Piceno. Il conto è intestato al comitato locale della Croce Rossa, associazione che si è messa a disposizione per aiutare i due ragazzi. Un bel gesto, l’ennesimo, che mostra ancora una volta la vicinanza di tutta la comunità castignanese alla famiglia die in particolare ai due ragazzi che si ritrovano senza la mamma e con un padre arrestato. Questo l’Iban per chi volesse fare una donazione: IT55L0847469400000000114504. "Ringrazio la presidente della Croce Rossa Rossana Straccia per aver dato disponibilità allae il presidente della Bcc Sandro Donati per aver dimostrato sensibilità e supporto all’apertura del conto dedicato ai ragazzi – spiega il sindaco Polini –.