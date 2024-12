Puntomagazine.it - Villaricca La Calza Solidale: la Festa della Befana all’insegna della Solidarietà

L’iniziativa è organizzata dalle Associazioni Idee e Concretezza e Alter Ego Lab, in collaborazione con Gioialandia e Il Ritrovo, 28 dicembre 2024. La magiaarriva a Gioialandia con un evento che unisce divertimento e. Il 4 gennaio 2024, dalle 10:30 alle 12:30, i bambini di Gioialandia die dei comuni limitrofi sono invitati a partecipare alla, dove potranno ricevere le tradizionali calze piene di dolci e caramelle. L’iniziativa è organizzata dalle Associazioni Idee e Concretezza e Alter Ego Lab, in collaborazione con Gioialandia e Il Ritrovo. L’evento, che offrirà momenti di gioco e allegria per tutta la famiglia, non si limita alla: il 6 gennaio 2024 le calze solidali saranno distribuite alle case famiglia di, portando un sorriso e un po’ di magia a chi vive situazioni di difficoltà.