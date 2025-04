Calciomercato.it - L’Inter si butta via: il Parma ferma la fuga di Inzaghi

Partita rocambolesca trae Inter, i campioni d’Italia sprecano una situazione di doppio vantaggio: il Napoli può riavvicinarsiAl ‘Tardini’, trae Inter, una gara dai due volti, che si conclude con il risultato giusto ma non scontato di 2-2. Un pari con tanto rammarico per i nerazzurri, che a metà gara erano avanti di due reti. Occasione sprecata per provare ad allungare in classifica per gli uomini di, mentre i gialloblù conquistano un punto preziosissimo.sivia: illadi– Calciomercato.it (fonte: © Ansa)inizia la gara con il piglio di chi vuole subito mettere in chiaro le cose, primi dieci minuti con tre occasioni per i nerazzurri, che arrivano in zona gol con una certa facilità. Ilperò non sta a guardare e quando mette il naso fuori per la prima volta spaventa eccome i nerazzurri: Sommer deve murare Bonny che si presenta tutto solo davanti a lui.