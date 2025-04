Internews24.com - Parma Inter 2-2, i nerazzurri lasciano due punti pesanti al Tardini! La classifica Serie A aggiornata

di Redazione2-2, idueal! Ladopo il match appena terminatoTerminata ora, gara di questa 31a giornata diA. Risultato finale 2-2, con la squadra nerazzurra che gioca un secondo tempo pessimo e si fa rimontare le due reti di vantaggio siglate nella prima frazione da Darmian e Thuram. Nella ripresa, i ducali di Chivu scendono in campo aggressivi e prima con Bernabé, poi con Ondrejka, acciuffano un pareggio importante per le ambizioni salvezza. In attesa del Napoli di Conte, che vincendo può accorciare, ecco come cambia laA, la68(31 partite giocate)Napoli 64 (30)Atalanta 58 (30)Bologna 56 (30)Juventus 55 (30)Roma 52 (30)Lazio 52 (30)Fiorentina 51 (30)Milan 47 (30)Udinese 40 (31)Torino 39 (30)Genoa 38 (31)Como 33 (31)Hellas Verona 30 (30)Cagliari 29 (30)27 (31)Lecce 25 (30)Empoli 23 (30)Venezia 20 (30)Monza 15 (31)