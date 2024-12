Oasport.it - United Cup 2025, l’Argentina mette lo sgambetto all’Australia: doppio decisivo

Colpo gobbo delal debutto nellaCup. Nella Ken Rosewall Arena di Sydney va in onda un inaspettato upset, con la selezione sudamericana chesbito alle strette i padroni di casa dell’Australia, ko per 2-1 e ora costretti alla vittoria contro la Gran Bretagna per non rischiare una precoce eliminazione.La partita femminile poteva essere l’ago della bilancia, poichéva di fronte Olivia Gadecki e Nadia Podoroska, due giocatrici che sono di poco nella top 100 mondiale. Ma l’andamento della partita ha rispecchiato il loro unico precedente nelle qualificazioni di Indian Wells, cona dominare in lungo e in largo. E curiosamente, anche il punteggio è lo stesso: 6-2 6-4 e Argentina in vantaggio.A rire le cose a posto ci ha pensato Alex de Minaur, che non ha avuto pietà di Tomas Martin Etcheverry, spazzato via in nemmeno 80 minuti.