Trump chiede alla Corte Suprema di sospendere legge su stop a TikTok

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Il presidente eletto degli Stati Uniti Donaldha chiestodegli Stati Uniti dilache minaccia il divieto del social networkse la sua società madre cinese ByteDance non lo venderà.ha affermato di essere contrario al provvedimento “in questa fase” e di voler risolvere la situazione una volta tornatoCasa Bianca. “Il presidenteè l’unico con l’esperienza per raggiungere accordi, il mandato delle urne e la volontà politica di negoziare una soluzione per salvare la piattaforma e allo stesso tempo affrontare le preoccupazioni di sicurezza nazionale espresse dallo Stato”, spiega una lettera scritta dagli avvocati di Donalde indirizzata, che a metà dicembre ha accettato di esaminare la costituzionalità di questa