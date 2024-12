Oasport.it - Scacchi, Mondiali rapid 2024: ancora in quattro davanti dopo il caos Carlsen, lotta aperta tra le donne. Italiani a metà classifica

Inutile dirlo: la giornata di mezzo deidi New York sarà ricordata non tanto e non necessariamente per i risultati allaera, quanto per la clamorosa esplosione del caso di Magnus, che è stato fondamentalmente messo alla porta per jeans non conformi, alle norme, con tutto ilmediatico inevitabilmente seguito. Sono comunque andati in scena i turni dal 6° al 9° nel torneo Open e dal 5° all’8° nel femminile. Oggi si giocano gli ultimiincontri per l’Open e gli ultimi tre per le, salvo spareggi.In chiave Open la testa ha continuato a cambiare in maniera solerte e ripetuta, tant’è che a quota 7 c’è solo uno dei leader di ieri, il russo Volodar Murzin, 18 anni, accompagnato dal nettamente più esperto Alexander Grischuk, che di anni ne ha 41. Con loro l’indiano Arjun Erigaisi e il polacco Jan-Krzysztof Duda, due dei grandi protagonisti deglidi oggi (soprattutto Erigaisi, che sta tenendosi vicino alla triade-Caruana-Nakamura): non saranno però solo loro a disputarsi punti importanti oggi.