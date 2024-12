Iltempo.it - “Riportiamola a casa presto”. Meloni e Tajani in prima linea per Cecilia Sala

"È in buona salute, è in una cella da sola, a differenza della giovane Alessia Piperno che invece era in cella con altre persone che non parlavano nessuna lingua se non la loro". Sono queste le condizioni di prigionia, riportate dal ministro degli Esteri Antonio, della giornalista, arrestata il 19 dicembre in Iran e da allora detenuta nel famigerato carcere di Evin. Sul caso della reporter si sta muovendo la Farnesina che ha ribadito la richiesta di "discrezione e riservatezza" per favorire le trattative diplomatiche. Palazzo Chigi ha fatto sapere di aver attivato "tutte le possibili interlocuzioni per riportare aal piùla giornalista", mentre la premier Giorgiasta seguendo "la complessa vicenda con costante attenzione". Per la giornalista 29enne intanto si è attivato il web con l'hashtag che circola sui social #Free, lanciato da Chora Media, la piattaforma di podcast per cuilavora, e ripreso da numerose persone, tra cui molti giornalisti, politici, attivisti e personalità del mondo dello spettacolo.