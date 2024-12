Poste Italianeun francobollo celebrativo per il Giubileo

.com - Poste Italiane,un francobollo celebrativo per il Giubileo

In occasione del2025,Italiane ha annunciato l’emissione di unche è disponibile dal 24 dicembre 2024. L’iniziativa, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rende omaggio a questo importante evento religioso e culturale con un’edizione speciale dal valore nominale di 1,30 euro e una tiratura limitata di 250.008 esemplari.Un’opera d’arte in miniaturaIl, realizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, è stampato in rotocalcografia su carta bianca patinata neutra autoadesiva. La sua vignetta raffigura una tavola acquerellata tratta dal volume Instrumenta Traslationum del 1590, opera di Giacomo Grimaldi. L’immagine raffigura Papa Bonifacio VIII mentre proclama il primo Anno Santo nel 1300, custodita presso la Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano.