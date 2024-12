Per Marco Mengoni incassi record con il suo «No comment opificio musicale». L’aiutino pubblico anche nel 2024, la passione per il mattone, e l’eredità di mamma Nadia

Leggi su Open.online

si piazza ai primissimi posti della classifica del business dei cantanti italiani, certamente lontano dai numeri di Ultimo, ma abbastanza vicino a quelli di Fedez. La sua «» nell’ultimo bilancio approvato infatti ha superato i 4,3 milioni di euro di ricavi con un balzo di quasi il 40% rispetto ai 3,113 milioni di euro dell’anno precedente. Sono però cresciute sensibilmentele spese per servizi e quindi la società diha chiuso l’anno con un utile piuttosto risicato, di 16.675 euro. Ma il guadagno formale non racconta tutto, e dice assai di più la voce sulle disponibilità liquide, perché sui conti correnti della società a fine anno risultavano depositati 3,9 milioni di euro, in crescita di 1,6 milioni di euro rispetto all’anno precedente.quindi è andato davvero a gonfie vele.