Nicola | Primo gol rocambolesco Inter di un altro livello

Archiviata la gara contro l’, in sala stampa alla Unipol Domus di Cagliari, il tecnico Davideha commentato la sconfitta contro i nerazzurri. COMPLIMENTI – Davide, dopo la sconfitta in casa contro l’, ha parlato in conferenza stampa. Tra i tanti temi toccati, un passaggio sulla squadra di Simone Inzaghi per poi concentrarsi sul percorso dei suoi rossoblu. Queste le parole dell’allenatore del Cagliari: «La sconfitta a Venezia è stata una scossa. Sappiamo di dover continuare a migliorare e abbiamo la serenità e l’entusiasmo per farlo. Dopo il girone d’andata, sarà possibile fare un bilancio generale. Dobbiamo mantenere il giusto equilibrio. Ci dispiace per oggi, ma quando si incontra una squadra con questa qualità, va anche riconosciuto il merito dell’avversario. Mercato? Adesso pensiamo all’ultima partita, poi faremo una valutazione complessiva del girone d’andata e vedremo come migliorare.