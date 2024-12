Pianetamilan.it - Milan-Roma, il grande dubbio di Fonseca su Morata: sembra che …

Domani, domenica 29 dicembre, si disputerà, alle ore 20:45 a 'San Siro',, partita della 18^ giornata della Serie A 2024-2025. L'attaccante spagnolo Álvaro, che ha saltato l'ultima partita del Diavolo, ovvero la trasferta al 'Bentegodi' di Verona, fa sorridere l'allenatore Paulo. Come riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, infatti, per fortuna del tecnico portoghese,è pienamente recuperato. Smaltite tonsillite e febbre,partirà sicuramente titolare in occasione didi domani sera. Ma c’è ancora unsulla sua posizione in campo. Il capitano della Spagna campione d'Europa in carica giocherà centravanti nel 4-2-3-1 dei rossoneri o da trequartista, alle spalle di un’altra punta (verosimilmente Tammy Abraham), visto che Christian Pulisic al massimo potrà andare in panchina? Nelle prove di ieri aello, la seconda opzione pare la più probabile, ma sarà soltanto l’allenamento di oggi a sciogliere le ultime riserve.