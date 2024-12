Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Bormio 2024 in DIRETTA: tra poco Casse, Paris e Odermatt

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADEL GIGANTE FEMMINILE DI SEMMERING ALLE 10.00 E ALLE 13.0011.59 Crawford è già fuori gara: 0.32 di ritardo al secondo intermedio. Un distacco che non si può recuperare ad un Von Allmen che ha fatto la differenza tra Carcentina e salto di San Pietro.11.58 Kriechmayr solo quinto a 88 centesimi. Attenzione che inizia ad esserci qualche scalfitura sulla pista. I pettorali bassi hanno beneficiato di un indubbio vantaggio. Adesso il canadese James Crawford.11.57 Restano 0.25 di vantaggio a Kriechmayr al terzo rilevamento, poi è dietro di 0.39 al quarto.11.56 L’austriaco è in testa di 0.20 al primo intermedio, 0.25 al secondo. Finora impeccabile.11.55 Allegre perde tanto tra Carcentina e salto di San Pietro. Il francese è quinto a 1.