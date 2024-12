Sport.quotidiano.net - La Effe pronta per Pesaro. Vuole chiudere con il botto

Firmato Luca Vencato, recuperato, anche se in condizioni non ottimali, Marco Cusin, la Fortitudo si appresta ail 2024 con la sfida di prestigio in programma domani pomeriggio alla Vitrifrigo Arena dicontro i marchigiani. Torna una sfida storica, tra due società e due tifoserie e che avrà il grande appeal di essere in diretta su Rai 2 alle 15,45.-Fortitudo una sfida dal sapore antico, dalle sfide che in serie A che valevano lo scudetto e per l’alta classifica, che visto il calore della tifoserie è un appuntamento speciale. Il palco della Vitirfrigo Arena, ma anche quello della diretta domenica sui canali Rai non possono che dare lustro ulteriore a un confronto che in campo promette spettacolo, lo stesso spettacolo che ci si attende sulle tribune.sta rispondendo numerosa e presente, ma altrettanto sta facendo il popolo biancoblù, tanto che la cornice della sfida sarà decisamente degna di una sfida di tale blasone.