Il programma fino alla 28ª giornata

Il Cesena deve ritrovarsi in fretta: Carrara, domani, è già una trasferta insidiosissima per i bianconeri che fuori casa hanno raccolto solo 5 dei 25 punti complessivi, mentre i ragazzi di Calabro sono reduci dal pari stretto di Genova contro la Sampdoria e ‘bruciano’ l’erba con grinta e carattere. La Lega di Serie B ieri ha diramato i calendari e gli orari delle partite del mese di febbraio, dventicinquesimaventottesima. Domenica 9 febbraio sarà derby a Reggio Emilia alle 15, sette giorni dopo alle 17.15, al Manuzzi, arriverà un Pisa che si sta proponendo chiaramente come serissima candidatapromozione diretta in A. Sabato 22 febbraio, alle 17.15 ritorna il confronto con la Cremonese, appena perso al Manuzzi, prossimo faccia a faccia ovviamente in trasferta. Si prosegue sabato primo marzo alle 15 con Cesena-Salernitana, contro una squadra neoretrocessa e coinvolta nella lotta per non scivolare ancora.