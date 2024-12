Lortica.it - Due arance e un limone per assicurare la giusta dose di vitamina C

Oggi realizziamo una buona pratica alimentare: preparare una spremuta di dueed un. L’abbinamento tra dueed une’ una scelta positiva perché i nutrienti contenuti nei due frutti interagiscono tra loro migliorando i loro effetti salutari sull’intero nostro organismo.LaC dellee’ più attiva grazie all’acido citrico contenuto nel. L’acido citrico e’ detto anche laC 2. LaC e l’acido citrico sono complementari tra loro.Consiglio di non aggiungere zucchero alla spremuta. Occorre assumereC naturale contenuta negli alimenti.E’ salutare non assumereC artificiale realizzata per via chimica-industriale.Ogni giorno dobbiamo assumere almeno 60 mg diC. Ogni giorno perché non può essere accumulata nel corpo umano.