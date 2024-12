Quotidiano.net - Detrazioni. Scatta il giro di vite

In Manovra c’è anche la stretta sulleper i redditi oltre i 75mila euro, con una clausola di salvaguardia che – oltre alle spese sanitarie – viene estesa anche agli investimenti in startup e Pmi innovative. Le classi di reddito su cui scatterà la nuova limitazione delle spese detraibili sono due: da 75.001 a 100mila euro e da 100.001. Nella prima fascia il tetto massimo di spese detraibili potrà arrivare a un massimo di 14mila euro. Nella seconda fascia il tetto massimo sarà di 8mila euro. La soglia di spesa sarà modulata in base a tre coefficienti: 0,50 se nel nucleo non ci sono figli fiscalmente a carico, 0,70 se c’è un figlio, 0,85 se ci sono due figli fiscalmente a carico e 1 se i figli fiscalmente a carico sono più di due o c’è almeno un figlio con grave disabilità accertata.