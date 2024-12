Ilrestodelcarlino.it - De Pascale sul Cimone, prima tappa del tour nei comprensori sciistici dell'Emilia Romagna: “Grande risorsa”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Modena, 28 dicembre 2024 – Oggi alla Terrazza delc’è stata ladi unche toccherà alcunee principali località montane. Sei gli interventi di qualificazione degli impianti finanziati in provincia di Modena. Per lo sviluppo’Appennino modenese 13,5 milioni di euro grazie alla strategia Stami. Ilo del Monteha accolto il presidentea regione Michele decon gli assessori Roberta Frisoni (turismo e sport) e Davide Baruffi (montagna e aree interne).“Siamo qui per prenderci un impegno: vogliamo lavorare insieme con l’obiettivo di mettere al centro la nostra montagna come luogo di sviluppo e crescita sostenibili - ha detto il governatore -.Questo territorio sta pagando un prezzo altissimo al cambiamento climatico, ma è strategico per il contrasto al dissesto idrogeologico e dobbiamo aumentarne le misure di prevenzione e difesa”.