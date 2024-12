Thesocialpost.it - Cristian Gualdi e Luca Perazzini si potevano salvare? Parla l’esperto: «Se fossero stati prudenti ora sarebbero ancora vivi»

Leggi su Thesocialpost.it

, di 48 anni, e, di 42, erano alpinisti esperti e sportivi appassionati, come testimoniato da chi li conosceva. Sonotrovati senza vita dopo essere scivolati in un canalone mentre si trovavano sul versante aquilano del Gran Sasso durante un’escursione. La causa della loro morte è stata l’ipotermia, provocata da temperature estremamente basse. Nel 2024, si contano già 12 vittime in montagna in Abruzzo, il doppio rispetto all’anno precedente. Ma si poteva evitare questa tragedia?Leggi anche: Cecilia Sala prelevata subito dopo l’arresto in Italia del trafficante di armi: la coincidenza insospettisceFrancesco Sulpizio, presidente del Club Alpino Italiano (CAI) Abruzzo, cerca di fare chiarezza sulla situazione in un’intervista al quotidiano Il Messaggero.