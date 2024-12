Liberoquotidiano.it - Cina alla "guerra del Pacifico": perché il super caccia Chengdu J-36 è una sfida all'America

Laha sorpreso gli Stati Uniti rivelando dal nulla un aereo da combattimento di sesta generazione che promette, nelle intenzioni di Pechino, diare l'osannato Lockheed Martin F-35, ossatura delle aviazioni di USA e alleati. Il nuovo velivolo, fabbricato dAircraft Corporation della città di, nella provincia cinese del Sichuan, è stato fotografato e filmato durante il suo primo volo sulla pista aziendale il 26 dicembre, compleanno di Mao Zedong (26 dicembre 1893) e le immagini sono state diffuse ieri in tutto il mondo, generando interesse e probabilmente anche ansietà a Washington. L'aereo ha evoluito in aria accompagnato da un altrocinese, questo di “quinta generazione”, il grossoJ-20S in versione biposto. Aereo, quest'ultimo, già in servizio con l'Aeronautica dell'Armata Popolare Cinese dal 2017 e prodotto in 300 esemplari.