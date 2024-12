Sport.quotidiano.net - Ciclocross, poker di Van Der Poel. Solo quarto Van Aert

Roma, 27 dicembre 2024 - Dopo il tris c'è il, nonostante il ritorno in gara di Wout Van: dopo le vittorie a Zonhoven, Mol e Gavere, Mathieu Van Dersi impone anche a Loenhout, firmando l'en plein stagionale. La gara e i commenti di Van Dere VanL'olandese ha guidato la gara dell'Exact Cross dall'inizio alla fine, andando a vincere davanti agli idoli di casa Thibau Nys e Laurens Sweeck rispettivamente per 14" e 15": restando in casa Belgio,Van, distaccato di 36" e vittima di due cadute, così, giusto per non perdere le 'sane abitudini' che accomunano la sua vita nela quella su strada. Il 197esimo duello tra i due rivali si chiude così, senza quel testa a testa che molti avrebbero voluto ma che forse è oggi prematuro, considerando che il corridore della Visma-Lease a Bike era di fatto fermo dal 3 settembre, giorno della caduta alla Vuelta 2024.