Agi.it - Carlsen si ritira dai mondiali di scacchi 'rapid e blitz' per colpa di un paio di jeans

AGI - Un nuovo 'scandalo' scuote il mondo degli. Il giocatore più noto al mondo, Magnus, si èto dai campionati(partite a tempo ridotto), in corso a New York, dopo aver ricevuto una sanzione per 'dress code' non rispettato.si è presentato più volte allaera indossando deiviolando così le norme relative all'abbigliamento della FIDE, la Federazione Internazionale degli. Il norvegese, dopo aver ricevuto una prima multa di 200 dollari, si è rifiutato di cambiarsi tra il settimo e il nono turno di gioco. Per questo motivo non gli è stato assegnato uno sfidante per il nono turno, l'ultimo della seconda giornata.ha spiegato che si sarebbe cambiato il giorno dopo ma, di fronte all'intransigenza degli arbitri, ha preferitorsi dalle due manifestazioni.