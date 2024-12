Lapresse.it - Carceri, Nordio: “Fenomeno dei suicidi non è correlato al sovraffollamento”

“Ildeiè un fardello di dolore collettivo, e quando avviene in carcere lo sentiamo ancora più gravoso. Tuttavia esso non èal, ma piuttosto alla solitudine, al dolore, alla mancanza di prospettive”. Così il ministro della Giustizia, Carlo, intervistato da Libero. “Sotto questo profilo – spiega il Guardasigilli – stiamo lavorando molto per potenziare il sostegno psicologico e cogliere i segnali di allarme di queste fragilità. Ilè problema altrettanto grave, ma non è certo di oggi”. “Non va dimenticato, poi, che più di un terzo dei detenuti è costituito da immigrati senza lavoro e questo è un dato oggettivo che va studiato senza pregiudizi”, conclude.“No all’amnistia, indulto incondizionato sarebbe nocivo”“Lo Stato guarda alla certezza del diritto, alla sicurezza dei cittadini e alle aspettative delle vittime, e non può chiudere i tribunali.