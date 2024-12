Tvplay.it - Calciomercato Juve, svolta per l’obiettivo numero uno: scambio decisivo

Leggi su Tvplay.it

Lantus ha le idee chiare in vista del mercato invernale. Giuntoli pronto ad intervenire per accontentare Motta: pronto uno.Dopo settimane di riflessioni e valutazioni, lantus ha delineato la strategia da seguire durante la sessione invernale del mercato. La priorità, in tal senso, consisterà nel rafforzare il pacchetto arretrato, rimasto orfano di Gleison Bremer e di Juan Cabal (ai box fino al termine della stagione). Almeno due i colpi in cantiere a cui sta lavorando il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Il budget a disposizione, però, risulta esiguo: ecco perché, per soddisfare le richieste di Thiago Motta, serviranno altrettanti addii.peruno:– TvPlay.it (LaPresse)Il primo è quello di Danilo al quale, nella giornata di ieri, è stato comunicato di trovarsi una sistemazione alternativa.