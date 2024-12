Anteprima24.it - Botti di fine anno, il Comune di Caserta ai cittadini: “Non sparate, serve prudenza”

Tempo di lettura: < 1 minutoIn vista del 31 dicembre ildiinvita ia non utilizzare iper festeggiare il nuovo, visto che esiste un apposito Regolamento di Polizia Urbana che prevede il divieto di “accendere e far scoppiare mortaretti, petardi ed altro materiale pirotecnico in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero anche privati, ove ciò possa determinare pericolo o disturbo al riposo e alla quiete delle persone, nonché possa costituire fonte di stress o pericolo per gli animali”. Non verrà quindi emessa nei prossimi giorni alcuna apposita ordinanza. ‘Raccomandiamo ai- dice il sindaco diCarlo Marino – a rispettare precisamente quanto previsto dal Regolamento per evitare situazioni di grave rischio e tutelare le categorie di persone più a rischio, come bambini e anziani.