A Parigi nasce il cinema: la prima proiezione pubblica a pagamento, organizzata dai fratelli Lumière

Alle ore 18 del 28 dicembre 1895, in un seminterrato diilper come lo conosciamo oggi. IAuguste e Louisorganizzano lanel Salon indien du Gran Cafè. Il costo del biglietto è di un franco a persona. A differenza delle altre rappresentazioni coeve, sono presenti tutte le condizioni essenziali dello spettacolotografico: un produttore, un dispositivo, l’atto di vendita e uno spazio capace di accogliere il pubblico pagante. I film proiettati furono dieci, per lo più della durata di una cinquantina di secondi ciascuno. Il: alcuni dei film in programmaPh: moviegoings.comIl primo film a essere proiettato al pubblico è stato La sortie de l’usine, che mostrava un gruppo di operaie uscire dalla fabbricaa Montplaisir, nella periferia di Lione.